لاكثر من شهرين.. ساكنو حي دجلة بدون ماء ولا كهرباء!

الملف الخدمي.. ساكنو "حي دجلة" يخرجون بتظاهرة كبرى للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء



خرج ساكنو حي دجلة في منطقة الدورة بتظاهرة طالبوا فيها بتوفير الخدمات لمنطقتهم، خاصة بعد انقطاع الماء والكهرباء عنهم لاكثر من شهرين



كيف عبّر سكان المنطقة عن إنزعاجهم من نقص الخدمات؟ التفاصيل كاملة في هذا التقريرمن السومري