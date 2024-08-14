مع اقتراب زيارة الاربعين.. اشادات بحسن الكرم والضيافة للزائرين في اربيل

تقديم التسهيلات للزائرين الوافدين عبر منفذ حاج عمران الحدودي واشادات بحسن الكرم والضيافة





تواصل الجهات الامنية والطبية تقديم جميع التسهيلات للزائرين القادمين عبر منفذ حاج عمران الحدودي مع اقليمِ كردستان لاحياء زيارة الاربعين وسط اشادات من قبل الزائرين بحسنِ الكرمِ والضيافة



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