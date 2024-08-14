غرامات وهمية وتوقيتات عشوائية.. ما المشكلة التي يعانيها المواطنون بخصوص مديرية المرور؟

يشكو العديد من المواطنين بشكل مستمر من غرامات وهمية فرضت او سجلت على مركباتهم داخل مناطق متفرقة في بغداد، الغرامات هذه تكون غير موثقة بوصولات وبتوقيتات يكون السائق فيها متأكدا بان عجلته كانت داخل منزلهكيف رد مدير العلاقات والإعلام في المديرية عبر السومرية على شكاوى المواطنين؟كامل التفاصيل في هذا التقرير مع علي احمد