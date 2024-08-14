المطالبة بإعادة ترميم مجمع السلام السكني في صلاح الدين

اهالي مجمع السلام السكني يطالبون الحكومة المحلية بإصدار سندات لهم وإعادة ترميم المجمع



يعيش اهالي مجمع السلام السكني في صلاح الدين من ظروف صعبة دفعتهم لمطالبة الحكومة المحلية بإصدارِ سندات دائمية لهم وإعادة ترميمِ المجمع كون سقوفه مهددة بالسقوط او الاحتراقِ



إليكم ما قاله أهالي المنطقة للسومرية عن هذه المشكلة.