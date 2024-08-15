بلدية النجف تنفذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الاربعين‎

مع دخول الالاف لمدينة النجف الاشرف للزيارة ومنها للتوجه سيرا نحو كربلاء، نشرت بلدية المحافظة كوادرها والياتِها لتنظيفِ الشوارع ورفع اطنان النفايات، مستعينةً بأعداد اضافية من العمالِ فضلا عن دعمٍ من امانة بغداد.

الزائرون واصحاب المواكبِ اتفقوا على ضرورة مضاعفةِ الجهدِ البلدي، والعملِ على زيادة الوعي الشعبي للحفاظ على نظافة المدينة.



