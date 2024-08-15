منفذ زرباطية يستقبل الزائرين الاجانب المتوجهين الى كربلاء‎.. فيديو

يستقبل منفذ زرباطية بمحافظة واسط اعداد كبيرة من الزائرين الاجانب المتوجهين الى محافظة كربلاء لاحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام وسط اجراءات امنية وصحية مشددة.كاميرا السومرية ترصد العديد من الزائرين الاجانب،اليك ما قالوه في التقرير!