تراجع حاد في تجهيز الكهرباء في واسط يثير غضب المواطنين‎

تشهد محافظة واسط تراجعاً بساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية ما ولد حالة من الامتعاض الشعبي، وطالب الواسطيون بتحسين تجهيز الكهرباء متسائلين عن التخصيصات الضخمة التي خُصصت الى ملف الكهرباء دون اي تحسن ملموس من قبل المواطنين.ماذا عن التعاقد مع شركات اجنبية من اجل الحد من الأزمة؟.. اليك ما قاله مسؤولون في مجلس محافظة واسط في هذا التقرير.