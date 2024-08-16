الديوانية تواجه تداعيات الفساد الإداري: لجنة تقييم تدعو لتغييرات جوهرية

الديوانية.. مجلس المحافظة يعتزم تغيير بعض المدراء لرفع كفاءة العمل الوظيفي.

بسبب المحسوبية وغياب الرؤية لعمل المؤسسات الحكومية في الديوانية تشهد المحافظة تراجعاً في ملف الخدمات في وقت يستعد مجلسُ المحافظة لتغيير بعض المدراء العامين بعد اجراء تقييم لادائهم.



هل سيحسن هذا الاجراء من واقع الخدمات في الديوانية؟.. التفاصيل مع الحقوقي عيسى الكعبي في التقرير أعلاه.