غضب شعبي متزايد في الرمادي بسبب أسعار التمليك‎.. فيديو

الانبار.. مطالبات بتملك مجمع الدور واطئة الكلفة كون ساكنيها من اصحاب الدخل المحدود.

جدد اهالي مجمع الدور واطئة الكلفة غربي الرمادي المطالبة بتمليك منازلهم كونهم من اصحاب الدخل المحدود، فيما كشف مسؤولون عن وضع الجهات الحكومية المعنية مبالغ كبيرة لتمليك تلك الدور.



شاهد مناشدات المواطنين في هذا التقرير من السومرية.