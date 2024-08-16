قانون التقاعد.. مساع برلمانية لاعادة سن التقاعد لـ 63 عاما عقب التعديل على القانون.



من خلال جمع تواقيع نيابية يسعى اعضاء بمجلس النواب لاعادة سن التقاعد الى ثلاثة وستين عاما، وسط تاكيدات بان اي تعديل على القانون يتطلب موافقة الحكومة كونه يتضمن تبعات مالية.



مستشار قانوني في البرلمان يروي التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.