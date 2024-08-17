تفاصيل خطة زيارة الأربعين في كربلاء

الدوائر الصحية والخدمية تستنفر جهودها لتطبيق الخطط الخاصة بالزيارة

استنفرت الدوائر الصحية والخدمية في محافظة كربلاء لتطبيق الخطط الخاصة بزيارة الاربعين حيث يبذل العاملون فيها جهودا حثيثة من اجل خدمة الزائرين وانجاح الزيارة

إليكم تفاصيل الخطة التي كشفها حسن الشريفي مدير بلدية كربلاء في هذا التقرير من السومرية