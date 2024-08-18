قانون الخدمة الالزامية يعود الى الواجهة مجددا.. فيديو

مع تحذيرات اقراره.. لجنة الامن والدفاع تعتزم مخاطبة الحكومة لارسال قانون الخدمة الالزامية.

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية نيتها مخاطبة الحكومة لارسال قانون الخدمة الالزامية تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه، وسط تحذيرات من تمرير القانون الذي قد يسهم بعسكرة المجتمع من جديد.





اليك ما قاله رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية في هذا التقرير من السومرية.