الانبار ترسل آليات خدمية لدعم خطط زيارة الاربعين

في خطوة هي الثالثة من نوعها.. الحكومة المحلية ترسل الى كربلاء آليات خدمية لمساندتها خلال ايام الزيارة الاربعينية.





ارسلت حكومة الانبار المحلية الى محافظة كربلاء آليات خدمية لمساندتها خلال ايام الزيارة الاربعينية، تلك الخطوة لم تكن الاولى بل سبقتها ثلاث مشاركات شملت ايضاً مواد غذائية لدعم المواكب الحسينية.



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