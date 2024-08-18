مع قرب الزيارة المليونية.. الكاظمية تستقبل آلاف الزائرين

هذا المشهد ستراه كل بضعة امتار وانت تسير في مدينة الكاظمية، الجميع هنا سخر نفسه لخدمة الزائرين، الذين يتوافدون نحو المدينة منذ ايام مع قرب الزيارة الاربعينية، ومواكب العزاء والخدمة سخرت طاقتها لخدمة الزائرين.

المدينة لم تستقبل الزائرين من بغداد والمحافظات فقط، بل توافد اليها المئات من بلدان مجاورة وبعيدة ليشاركوا في مراسيم العزاء، وهم يثنون على الخدمات المقدمة لهم من قبل المواكب الحسينية.





في كل عام يتكرر هذا المشهد المليوني لتوافد الزائرين نحو الكاظمية على مدار ايام الزيارة الاربعينية، وتشهد معها تقديم الخدمات من قبل المواكب الحسينية والاهالي داخل المدينة.