توافد جماهيري ضخم إلى كربلاء رغم ارتفاع درجات الحرارة‎

يواصل الزائرون مسيرهم صوب كربلاء لاداء زيارة الاربعين في وقت تتسابق المواكب الحسينية في الديوانية على تقديم الخدمة لجميع الزائرين، بدورها شكلت الحكومةُ المحلية خلية خاصة من جميع الدوائر الرسمية لتوفير الخدمات.ماذا قال أصحاب المواكب عن الخدمات؟.. التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.