العطش يضرب منطقة بوب الشام‎.. فيديو

تعاني منطقة بوب الشام شمالي بغداد من انقطاع الماء لاشهر عديدة ما اجبر سكانها على ايجاد حلول بديلة كحفر الابار الارتوازية بغية سد حاجاتهم اليومية.شاهد ما قاله أهالي المنطقة لمراسل السومرية في هذا التقرير