حملة ازالة التجاوزات في الاسواق تخلف عشرات العاطلين‎

في الكاظمية.. دائرة البلدية ترفع "بسطات" سوق العروبة واصحابها يستنجدون





تظاهر العشرات من اصحاب البسطات في سوق العروبة وسط مدينة الكاظمية للمطالبة بانصافهم، بعد هدم السوق من قبل مديرية البلدية.



اصحاب البسطات يطالبون بتوفير البدائل عبر كاميرا السومرية.