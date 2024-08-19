بالفيديو: ازمة مياه تضرب اربيل وتدفع السكان لشراء الماء‎

دفع ارتفاع درجات الحرارة وقلة التخصيصات المائية اهالي بعض المناطق في اربيل الى التوجه لشراء الماء لملء الخزانات او الهجرة لمناطق اخرى.



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مختص بالجغرافية البيئية

د.شوان عثمان

في هذا التقرير من السومرية.