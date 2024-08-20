طفل يفقد حياته بطريقة مروعة

في الحسينية.. طفل يفقد حياته بعد سقوطه باحدى فتحات المجاري في المنطقة

شهدت منطقة الحسينية وفاةَ طفلٍ غرقاً باحدى فتحات المجاري المتروكة من قبل الجهات المنفذة لاحدِ المشاريع، فيما حمَّل ذووه الجهاتِ المعنية المسؤولية الكاملة عن ما حصل



ماذا قال أهل الضحية لكادر السومرية عن هذه الواقعة المأساوية؟ تابعوا التقرير أعلاه مع حسين عدنان