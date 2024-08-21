40 عاماً بدون خدمات.. منطقة جميلة في بغداد تعاني من تهالك بالطرقات!

تعاني احياء بمنطقة جميلة شرق من عدم دخول اليات الاكساء اليها لاكثر من اربعين عاما على التوالي، في وقت يناشد فيه الاهالي بحملة خدمات تنتشلهم من الوضع المأساوي الحاليأهالي المنطقة يصفون للسومرية عن معاناتهم من سوء الخدمات، استمعوا إليهم في هذا التقرير مع علي أحمد