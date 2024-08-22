اللجنة المختصة: التحقيقات مستمرة بخصوص التلاعب بجداول الموازنة

كشف برلمانيون بان التحقيقات الاولية بخصوص جداول الموازنة تشير الى عدم وجود تلاعب بالارقام من قبل اللجنة المالية، مشيرين الى ان الامر سيحسم خلال الايام المقبلة من قبل اللجنة المشكلة داخل مجلس النوابالتفاصيل كاملة في التقرير أعلاه