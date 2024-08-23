خدمة متواصلة للزائرين المتوجهين إلى المراقد المقدسة

الخدمة لم تقتصر على تقديم الطعام والشراب للزائرين, بل وصلت لايواء الزائرين في المنازل! مشهد الخدمة يفوق الوصف, آلاف المواكب الثابتة والجوالة تتضافر جهودها لخدمة الملايين الوافدين للعتبات المقدسة.إليكم ما وثقته كاميرا السومرية من خدمة المواطنين للزائرين في هذا التقرير