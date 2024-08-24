شبكة تجسس داخل مكتب رئيس الوزراء تهز الأوساط

فضيحة مدوية داخل مكتب رئيس الوزراء.. القبض على شبكة تجسس اعضاؤها موظفون داخل المكتب



في تطور صادم، تم الكشف عن شبكة تجسس داخل مكتب رئيس الوزراء يقودها موظف يدعى محمد جوحي، بمساعدة ضباط أمن رقمي. هذه الشبكة، التي تورطت في توجيه الجيوش الإلكترونية، وصناعة الأخبار المزيفة، وانتحال شخصيات لسياسيين ورجال أعمال، فضلاً عن التنصت على هواتف النواب والسياسيين، أثارت موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط السياسية.. فكيف تمكنت هذه الشبكة من التغلغل في عمق الدولة بهذه السهولة، ومن سيكشف الحقيقة الكاملة؟