الكواليس الساخنة لرئاسة البرلمان: من سيحسم المعركة؟

يكمن السر في إصرار الكتل السنية على الظفر بمنصب رئاسة البرلمان بالتخوف من استغلال المنصب في الاستعداد للانتخابات المقبلة، وفق سياسيين، وسط دعوات الكتل الاخرى الى ضرورة حسم الملف خلال الايام القليلة المقبلة. فهل ستنجح الكتل السنية في ضمان رئاسة البرلمان وسط الضغوط السياسية؟تابعوا التفاصيل في هذا التقريرمن السومرية