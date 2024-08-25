إنتقادات لاذعة... ملف الاستجوابات والاستضافات غائب في جلسات مجلس النواب

الاستضافات الاستجابات.. ملف معطل في ادراج البرلمان ومساع نيابية لتفعيله بالجلسات المقبلة

رغم مرور نحو خمسة وسبعين بالمئة من فترة الدورة الخامسة لمجلس النواب تتصاعد لغة الانتقاد لغياب ملف الاستجوابات والاستضافات وسط تأكيدات نيابية لوجود محاولات لتفعيله في الجلسات المقبلة