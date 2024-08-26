الاعلانات الفوضوية تشوه العاصمة ومناشدات لقمعها

الذوق العام... عبارة "كرين للايجار" تملأ جدران العاصمة وتشوه المنظر العام

بعد انتشار الاعلانات بشكل فوضوي في العاصمة بغداد، ارتفعت دعوات لفرض غرامات وعقوبات رادعة على المخالفين لمحاسبة من يحاول تخريب الأماكن العامة.

وهذا ما أكدته أمانة لقمع المخالفات