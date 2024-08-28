بين الهجمات الإعلامية والواقع: البرلمان يطالب الحكومة بكشف الحقائق

في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن هجمات اعلامية تطال عمل الحكومة الحالية، يطالب برلمانيون الاخيرة بكشف حقيقة وجود تلكؤ بادارة بعض الملفات ام لا ، من خلال الخروج ومصارحة الشارع عن الانجازات المتحققة على ارض الواقع. فهل مطالب البرلمان بكشف الحقائق ستساهم في تهدئة الأوضاع أم تزيد من التوتر السياسي؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.