جريمة مروعة: العثور على طفلة مشنوقة ومُعذبة!

شنقا بالحبل.. العثور على جثة الطفلة "سمر" معلقة داخل المنزل وعليها اثار تعذيب



معلقة بحبل تدلى من السقف، العثور على جثة الطفلة سمر داخل منزل والدها وعليها اثار كدمات وتعذيب، فيما اتهم ذوو الضحية الوالد المحتجز حاليا على ذمة التحقيق.. إليكم القصة الكاملة في هذا التقرير من السومرية.