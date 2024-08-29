انعدام الخدمات في حي السلام... وأوضاع صحية مأسوية

تعاني منطقة حي السلام في محافظ من نقص ابسط الخدمات ما انعكس على الوضع الصحي لساكنيها في وقت اعلنت الحكومة المحلية عن احالة المنطقة والاحياء المجاورة لها لموازنة الامنِ الغذائي.مأساة يعيشها سكان المنطقة وثقها كادر السومرية.