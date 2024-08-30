بالتواطؤ مع ضابط... محاولات لتهريب آليات محتجزة في ميناء ام قصر

عبر مافيا فساد... محاولات لتهريب آليات محتجزة في ميناء ام قصر الاوسط ومناشدات للنزاهة بالتدخل





اجراءات مشددة تم فرضها في ميناء ام قصر الاوسط بعد ورود معلومات تؤكد وجود محاولات لتهريب آليات محتجزة مخالفة للشروط وذلك عبر مافيا فساد بالتواطؤ مع ضابط برتبة عقيد، فيما برزت مناشدات لهيئة النزاهة بالتدخل.

فهل يباشر التحقيق بالقضية ويحال المتورطون إلى القضاء؟