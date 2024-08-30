ترقيم وحصر... التعداد السكاني يبدأ أول الشهر المقبل

الترقيم والحصر للمباني والمنازل يبدأ مطلع الشهر المقبل





تبدأ عملية الترقيم والحصر للدور والمباني بالمحافظات كافة استعدادا لإجراء التعداد السكاني، في الأول من الشهر المقبل.



كيف ستتم العملية؟