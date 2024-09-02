وعود حكومة البصرة لم تنفذ والاهالي يتخوفون!

لم تلتزم حكومة بالوعود التي قطعتها للأهالي ببناء مدارس وجسور للمشاة لمنع تكرار حوادث السير المميتة قرب المدارس، وذلك بعد مرور اشهر على فاجعة حادثة التلاميذ في قضاء الهارثة شمال .كيف علق الاهالي مع بداية العام الدراسي الجديد؟