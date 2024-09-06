عودة العمل بالوقت السابق للدوام الرسمي... ما رأي المواطنين؟

مواطنون: قرار اعادة العمل باوقات الدوام السابقة سيفاقم من الزحامات في العاصمة



تتخوف اوساط شعبية من تفاقم ازمة الزحامات الخانقة خاصة مع اقتراب بدء دوام الكليات والمدارس



ما هي الحلول المقترحة لحل مشكلة الزحامات بحسب آراء المواطنين؟



كل التفاصيل في هذا التقرير من السومرية