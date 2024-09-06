حياة علي انتهت على يد اخوة زوجته.. ما القصّة؟

غدر وتعذيب ومن ثم رصاصة بالرأس , هكذا انتهت حياة الشاب علي صاحب الخمسة والعشرين عاما في قضاء المحمودية، على يد اخوة زوجته اثر استدراجه بحجة حل الخلافات .. بماذا طالب أهل الضحية وماذا قالوا لكادر السومرية؟ تابعوا التفاصيل مع حسين عدنان