بالفيديو: خريجو البصرة يواصلون الاعتصام للمطالبة بالتعيين‎

يواصل الخريجون اعتصامهم أمام مجلس محافظة للمطالبة بشمولهم ضمن الدرجات الوظيفية التي اعلنت عنها الحكومة المحلية قبل اكثر من تسعة اشهر، مبدين مخاوفهم من منحها لجهات حزبية ومتنفذة.برأيك، هل تُحسم قضية الدرجات الوظيفية أم تتلاعب بها المصالح السياسية؟.. شاهد هذا التقرير من السومرية.