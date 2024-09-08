نظام إلكتروني جديد للحج.. خطوة نحو ضمان النزاهة‎

في خطوة هي الاولى من نوعها اعتمدت الهيئة العليا للحج والعمرة النظام الالكتروني لاجراء قرعة الحج للاعوام الثلاثة المقبلة، فيما اشار رئيس الهيئة ان المشمول يخضع لفحص لجنة طبية يصرح له على اساسها بالسفر لاداء الفريضة.هل سيسهم هذا النظام بمكافحة التلاعب في قوائم المشمولين؟.. شاهد ماذا قال الشيخ سامي المسعودي في هذا الفيديو من السومرية.