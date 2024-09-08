هل اقترب خطر جدري القردة من العراق؟

تخوفات من وباء "جدري القردة" والصحة تعلن اتخاذ تدابير لمنع دخوله.



مع ارتفاع عدد الاصابات في العديد من البلدان من بينها عربية، بدأ وباء جدري القردة يدقّ ناقوس الخطر، فما هي الأعراض والاجراءات التي يجب اتخاذها؟ وزارة الصحّة تكشف عن التدابير التي تتخذها لحماية العراقيين في هذا التقرير لعلي أحمد عبر السومرية.