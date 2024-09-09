حفريات وتكسرات... ازقة حي الاعلام محرومة وبوضع مزري

ملف الخدمات... عشرون عاما وازقة "حي الاعلام" دون ادامة وتملؤها الحفريات والتكسرات

بعد مرور نحو عشرين عاما على اخر اجراء خدمي يناشد اهالي حي الاعلام الجهات الخدمية بالتدخل لاكساء المنطقة فيما تملأ الحفريات والتكسرات تملأ الازقة.



بماذا طالب المواطنون المعنيين عبر السومرية؟