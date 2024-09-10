شعار "حكومتكم بخدمتكم" يثير الجدل بين العراقيين!

يتفاعل الشارع مع شعار "حكومتكم بخدمتكم" بطريقة ربما تخالف توقعات من رفعه، فالشعار الذي يوحي بان ثمة خدمات كبيرة مقدمة.. يشير مواطنون الى انه لا يمثل شيئا على ارض الواقعتابعوا التفاصيل والآراء في هذا التقرير من السومريةوأنتم ما رأيكم بهذا الشعار؟