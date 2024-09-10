أجور على زائري المرضى في المستشفيات الحكومية.. ما القصة؟

خمسة الاف دينار عن كل زائر وعشرة الاف للرقود داخل المستشفيات الحكومية, اسعار سيتم العمل بدءا من الشهر المقبل داخل المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، مما أثار موجة إنتقادات واسعة طالت الصحة في العراق، فهل هناك توضيح من الحكومة؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير من السومرية