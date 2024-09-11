الديوانية.. الابتزاز وتأخر المستحقات يعرقلان المشاريع الخدمية‎

يعاني قضاء غماس بمحافظة من مشاكل عديدة تسببت بتوقف المشاريع الخدمية بسبب حالات الابتزاز التي تطال الشركات المنفذة للمشاريع والتأخر في تسديد المبالغ المالية من قبل الحكومة المركزية.شاهد ما كشفه رئيس الوحدة الإدارية في القضاء في هذا التقرير من السومرية.