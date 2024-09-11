مراقبون: الظروف الاقليمية قد تعرقل انسحاب قوات التحالف ولا بأس من ضغط عراقي

مع محاولات الجانب الامريكي تسويف الامر بطريقة أو بأخرى يجد مختصون أن لبغداد أمكانية الضغط على واشنطن، لانهاء هذا الملف، ورسم ملامح جديدة لشكل وطبيعة العلاقة مع الجانب الامريكي، سيما وأن ثمة اطراف سياسية عديدة فضلا عن فئات شعبية تطالب بضرورة الانسحاب.ورغم كل ما سبق، تتحدث عن تفاهم حول جدولة انسحاب تلك القوات من ينفذ على مرحلتين، على تنتهي عمليات الاجلاء بشكلٍ كاملٍ اواخر العام الفين وستة وعشرين.