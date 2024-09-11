فضيحة نصب واحتيال.. بيع قطع اراض بسندات رسمية

بالتعاون مع موظفين.. عصابة تحتال على 130 عائلة خلال بيعها قطع اراض بسندات رسمية.

مئة وثلاثون عائلة تتعرض للنصب والاحتيال قبل عصابة باعتها قطع اراض باوراق رسمية بالتعاون مع بعض موظفي دائرة التسجيل العقاري.< /> < /> تدابير وإجراءات رقابية جادة.. اليك ما طالب به ضحايا النصب عبر كاميرا السومرية.