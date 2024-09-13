الديوانية.. تدهور الخدمات يدفع نحو تغيير الإدارات المحلية بعيداً عن المحاصصة

بسبب المشاكل وتدهور الواقع الخدمي في المحافظة فتح باب الترشيح لمناصب الوحدات الإدارية مؤكداً ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الحزبية واختيار الكفاءات للارتقاء بالخدمات.شاهد ماذا قال عضو المحافظة الموسوي لكاميرا السومرية.