بالفيديو: آفة المخدرات.. تجارة رائجة وارقام خطرة‎

من ممر بسيط للعبور الى مستورد ومستهلك، امسى تروج المخدرات من قبل تجار خطرين، وسط دعوات بضرورة محاربتها بشتى الطرق والوسائل الممكنة كونها فتاكة وقاتلة.برأيك ما الاجراء الكفيل بمحاربة هذه الافة؟.. شاهد آراء المواطنين في هذا الفيديو من .