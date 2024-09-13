دعوات لـ "استغلال" زيارة بزشكيان‎

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رسائل عدة حملها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى البلاد، في زيارة تضمنت الوقوف باكثر من محطة بدأت في بغداد وانتهت بالبصرة.. ومع ان الزيارة شهدت توقيع اربعة عشر اتفاقية، الا ان مراقبين كشفوا بان الجانبين السياسي والامني هما الطاغيان على هذه الزيارة اكثر من الاقتصادي.



