عندما تغيب الدولة.. بناء مجمّع سكني في واسط بجهود خاصة!

في بادرة انسانية قل نظيرها دور سكنية داخل مجمع في تمنح للعوائل الفقيرة والايتام من قبل مجموعة من والخيرين الذين انشأوا المشروع بجهودهم الخاصة تلك المبادرة لاقت رضى واستحسان المشمولين بها.صاحب فكرة المشروع يروي للسومرية عن تفاصيل المشروع ومن أين أنت الفكرة.. تابعوا هذا التقرير للمزيد من التفاصيل.