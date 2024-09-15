العاصفة ضربت عكس التوقعات.. إقتصاد العراق بخطر مع إنخفاض سعر النفط!

ازمة تلوح بالأفق , بدت تقلق الوضع الاقتصادي في بعد توقعات مستقبلية باحتمالية انخفاض اسعار النفط الى ستين دولارا للبرميل الواحد , يأتي ذلك عكس ماهو مخطط له من قبل اعتمدت على سعرا يصل للسبعين كحد ادنى لتمويل الموازنةما هي الحلول المطروحة بحسب المختصين لتعزيز إقتصاد العراق؟ إليكم ما قاله الخبير الاقتصادي على المطير للسومرية في هذا التقرير.