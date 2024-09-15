معاناة العائلات في الديوانية بسبب إرتفاع أسعار القرطاسية

تزداد معاناة العائلات الفقيرة في بتوفير المستلزمات المدرسية لابنائهم ذلك العبئ الجديد يتزامن مع ارتفاع الاسعار بشكل كبير بسبب قرب حلول العام الدراسي الجديد.. هل المسؤولية تقع على عاتق لمراقبة وضبط الأسعار؟ ما رأيك؟التفاصيل في هذا التقرير من