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ما مصير مشروع طريق التنمية
بالفيديو
مراقبون: الطريق لن يعود بالفائدة الا باكتمال المشاريع الصناعية والاقتصادية المحيطة به
2024-09-16 | 03:10
2024-09-16T03:10:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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ما مصير مشروع طريق التنمية
المصدر:
السومرية
452 مشاهدة
مراقبون: الطريق لن يعود بالفائدة الا باكتمال المشاريع الصناعية والاقتصادية المحيطة به
طموح تحول
العراق
الى ممر اقتصادي عالمي لا يزال حبرا على ورق، هكذا بدى
طريق التنمية
دون تحركات اقتصادية او صناعية.
ماذا كشف الخبير الاستثماري اياد الفتلاوي للسومرية عن مصير هذا المشروع وهل سيعود بالفائدة؟ الإجابة في هذا التقرير أعلاه!
المراسل
حسين عدنان
>>
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