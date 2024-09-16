ما مصير مشروع طريق التنمية

طموح تحول الى ممر اقتصادي عالمي لا يزال حبرا على ورق، هكذا بدى دون تحركات اقتصادية او صناعية.ماذا كشف الخبير الاستثماري اياد الفتلاوي للسومرية عن مصير هذا المشروع وهل سيعود بالفائدة؟ الإجابة في هذا التقرير أعلاه!